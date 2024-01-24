Швейцарія схвалила "частковий Шенген" для Болгарії та Румунії після рішення ЄС

Федеральна рада Швейцарії 24 січня вирішила скасувати паспортний контроль в аеропортах для тих, хто прибуває з Болгарії та Румунії або виїжджає в ці країни, після рішення Ради Євросоюзу про їхнє часткове приєднання до Шенгенської зони.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Відповідно до рішення уряду Швейцарії, у швейцарських аеропортах скасовують паспортний контроль для людей, які летять до та з Болгарії та Румунії. Таким чином, країна, яка є членом Шенгенської зони, приєднується до рішення Ради ЄС.

Крім того, Болгарія та Румунія також зможуть самостійно видавати власні шенгенські візи, кажуть у Федеральній раді Швейцарії.

Там зауважили, що, як показав досвід приєднання Хорватії до "Шенгену" з 2023 року, рішення такого роду не призводять до помітного збільшення імміграції. Для боротьби з нею використовуються чинні інструменти, зокрема превентивні заходи.

Нагадаємо, у грудні 2022 року міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони. Проти проголосували Австрія і Нідерланди, посилаючись на те, що ці країни недостатньо роблять для стримування нелегальної міграції.

Консенсус щодо "часткового" вступу обох країн з’явився наприкінці минулого року. Він передбачає зняття перевірок в аеропортах і морських портах, тоді як дата скасування прикордонного контролю ще не визначена.