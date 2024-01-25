Прем’єр Швеції відповів на запрошення Орбана, який кличе його у Будапешт

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон погодився на пропозицію прем’єра Угорщини Віктора Орбана зустрітися для обговорення заявки Швеції на вступ у НАТО, але зазначив, що це може бути не обов'язково у Будапешті.

Як повідомляє "Європейська правда", фотографію листа-відповіді опублікували шведські ЗМІ.

У тексті Крістерссон дякує Орбану за запрошення до Угорщини і висловлює згоду з тим, що активніший політичний діалог між Стокгольмом і Будапештом піде на користь обом сторонам. "Як ви і зазначили, є кілька питань спільного інтересу – на двосторонньому рівні, з нашою співпрацею щодо винищувачів Gripen, на рівні ЄС, з огляду на майбутнє головування Угорщини, та у НАТО, де ми є союзниками", – пише прем’єр Швеції.

Він наголошує, що ратифікація парламентом Угорщини вступу Швеції у НАТО створила би "міцну основу" для прогресу у двосторонніх відносинах і "зміцнення взаємного розуміння та довіри".

"Очікую можливості обговорити з вами усі ці питання у Будапешті у час, зручний для нас обох. Також у нас буде нагода зустрітися на важливому засіданні Євроради у Брюсселі 1 лютого", – зазначив Ульф Крістерссон.

Нагадаємо, 23 січня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запросив прем’єра Швеції до Будапешта, щоб обговорити заявку про вступ Швеції в НАТО. Пізніше того ж дня парламент Туреччини ратифікував протокол про вступ Швеції у НАТО – раніше за Угорщину.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом, коментуючи запрошення Орбана, сказав, що наразі для таких переговорів немає причин.