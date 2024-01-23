У Швеції поки не бачать причин обговорювати з Угорщиною свій вступ до НАТО

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом, коментуючи запрошення угорського прем’єра Віктора Орбана для обговорення вступу країни в НАТО, вважає, що наразі для таких переговорів немає причин.

Слова Білльстрьома цитує газета Dagens Nyheter, повідомляє "Європейська правда".

Голова шведського МЗС підтвердив, що Стокгольм бачив запрошення прем’єра країни Ульфа Крістерссона до Угорщини.

"Тепер ми маємо проаналізувати листа. Між Швецією та Угорщиною триває дуже широка співпраця, тож причин продовжувати обговорення (між ними. – Ред.) не бракує. Ми прагнемо конструктивного діалогу", – додав він.

Білльстрьом також звернув увагу, що Угорщина – на відміну від Туреччини – не висувала жодних публічних умов для схвалення вступу Швеції в Північноатлантичний Альянс.

"У цій ситуації ми повинні обміркувати, що цей лист сигналізує… Я не бачу причин вести переговори щодо цієї ситуації (вступу в НАТО. – Ред.). А втім, ми можемо й далі продовжувати діалог і обговорювати проблемні питання", – пояснив шведський міністр.

Угорщина і Туреччина, як відомо – останні дві країни, які досі не ратифікували у національних парламентах протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу і таким чином блокують набуття нею повноправного членства.

Керівник апарату Орбана нещодавно нарікав, що шведська сторона "не шукає контакту з Угорщиною", немов для неї не важливо швидше вирішити питання. Водночас він запевнив, що Угорщина хоче бути не останньою країною, яка схвалить вступ Швеції.