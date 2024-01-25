Фаворит президентських перегонів у Фінляндії зберігає лідерство, хоча підтримка трохи впала

Напередодні недільних виборів президента у Фінляндії кандидат від "Коаліційної партії" Александер Стубб залишається лідером, хоча із грудня його підтримка знизилася з 31% до 27%.

Про це свідчить свіже опитування фінського телерадіомовника Yle, пише "Європейська правда".

Напередодні виборів основна боротьба за посаду президента розгортається між Александером Стуббом і ексглавою МЗС Пеккою Хаавісто. Проте виборців, які не визначилися з голосом, ще багато.

Хаавісто, який йде другим, не розгубив свою електоральну базу. За нього, як і раніше, готові віддати свій голос 23% виборців.

Найбільше зростання показав кандидат у президенти від партії "Істинні фіни" Юссі Халла-ахо, який замикає трійку. За місяць його рейтинг зріс до 18%, тоді як наприкінці минулого року цей показник тримався близько 10%.

Халла-ахо обійшов Оллі Рена, який також зміг поліпшити свої показники. За кандидата, який висувається від об'єднання виборців і підтримується "Центром", готові проголосувати 14%, тоді як у грудні його популярність становила 12%.

За ним слідує Лі Андерссон від Союзу лівих сил із 7%. Вона обігнала колишню єврокомісарку Ютту Урпілайнен, в якої 5%.

Президент у Фінляндії є головнокомандувачем Збройних сил, представляє країну на засіданнях НАТО і керує зовнішньою політикою у співпраці з урядом.

Перший тур виборів відбудеться 28 січня. Якщо жоден з кандидатів не набере понад 50% голосів, другий тур запланований на 11 лютого.

17 січня у Фінляндії почалося попереднє голосування у першому турі президентських виборів.

Нагадаємо, Александер Стубб пообіцяв не підтримувати жодні відносини з РФ, поки Кремль не припинить війну проти України.



