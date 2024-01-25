Фаворит президентской гонки в Финляндии сохраняет лидерство, хотя поддержка немного упала

Накануне воскресных выборов президента в Финляндии кандидат от Коалиционной партии Александер Стубб остается лидером, хотя с декабря его поддержка снизилась с 31% до 27%.

Об этом свидетельствует свежий опрос финского телерадиовещателя Yle, пишет "Европейская правда".

Накануне выборов основная борьба за пост президента разворачивается между Александером Стуббом и экс-главой МИД Пеккой Хаависто. Однако избирателей, которые не определились с голосом, еще много.

Хаависто, который идет вторым, не растерял свою электоральную базу. За него по-прежнему готовы отдать свой голос 23% избирателей.

Наибольший рост показал кандидат в президенты от партии "Истинные финны" Юсси Халла-ахо, который замыкает тройку. За месяц его рейтинг вырос до 18%, тогда как в конце прошлого года этот показатель держался около 10%.

Халла-ахо обошел Олли Рена, который также смог улучшить свои показатели. За кандидата, который выдвигается от объединения избирателей и поддерживается "Центром", готовы проголосовать 14%, тогда как в декабре его популярность составляла 12%.

За ним следует Ли Андерссон от Союза левых сил с 7%. Она обогнала бывшего еврокомиссара Ютту Урпилайнен, у которой 5%.

Президент в Финляндии является главнокомандующим Вооруженных сил, представляет страну на заседаниях НАТО и руководит внешней политикой в сотрудничестве с правительством.

Первый тур выборов состоится 28 января. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, второй тур запланирован на 11 февраля.

17 января в Финляндии началось предварительное голосование в первом туре президентских выборов.

Напомним, Александер Стубб пообещал не поддерживать никаких отношений с РФ, пока Кремль не прекратит войну против Украины.