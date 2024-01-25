Британія та Швеція доєднались до "коаліції дронів" для України
Велика Британія та Швеція заявили, що приєднуються до коаліції з озброєння українських сил "тисячами" нових дронів.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Міноборони України.
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон оголосив про це рішення під час засідання Контактної групи з питань оборони України 23 січня. Водночас Велика Британія повідомила про намір стати співлідером коаліції разом з Латвією.
За словами заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерини Черногоренко, підсилення та розвиток виробництва БПЛА дозволять трансформувати армію та зробити новітні технології сьогоднішньою реальністю.
"Воювати мають технології, а не люди. Коаліція дронів стане ще одним кроком до реалізації цієї ідеї. Це збереже багато життів", – зазначила вона.
Нещодавно міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що балтійська країна досягла прогресу у створенні коаліції з майже 20 країн для озброєння українських сил "тисячами" нових дронів.
Раніше президент Едгарс Рінкевичс повідомив, що його країна очолює "коаліцію дронів" серед союзників, які надають військову підтримку Україні.
Нагадаємо, у нещодавній розмові міністрів оборони України та Латвії очільник Міноборони України дякував Латвії за проактивну роль у розвитку "коаліції дронів" та повідомляв про спільні плани у цій сфері.