Великобритания и Швеция присоединились к "коалиции дронов" для Украины

Великобритания и Швеция заявили, что присоединяются к коалиции по вооружению украинских сил "тысячами" новых дронов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Минобороны Украины.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил об этом решении во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины 23 января. В то же время Великобритания сообщила о намерении стать солидером коалиции вместе с Латвией.

По словам заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко, усиление и развитие производства БПЛА позволят трансформировать армию и сделать новейшие технологии сегодняшней реальностью.

"Воевать должны технологии, а не люди. Коалиция дронов станет еще одним шагом к реализации этой идеи. Это сохранит много жизней", – отметила она.

Недавно министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что балтийская страна достигла прогресса в создании коалиции из почти 20 стран для вооружения украинских сил "тысячами" новых дронов.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что его страна возглавляет "коалицию дронов" среди союзников, которые оказывают военную поддержку Украине.

Напомним, в недавнем разговоре министров обороны Украины и Латвии глава Минобороны Украины благодарил Латвию за проактивную роль в развитии "коалиции дронов" и сообщал о совместных планах в этой сфере.