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Умєров розповів про розширення співпраці з Латвією щодо "коаліції дронів"

П'ятниця, 5 січня 2024, 14:43

Міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Латвії Андріс Спрудс провели телефонну розмову щодо ситуації на фронті та спільних проєктів.

Про це Умєров повідомив у своєму Twitter (X), пише "Європейська правда".

Міністр зазначив, що розповів Спрудсу про поточну ситуацію на фронті, зокрема із застосуванням безпілотних апаратів та веденням радіоелектронної боротьби. 

"Подякував колезі за проактивні кроки Латвії у розвитку "коаліції дронів". Ми збільшимо виробництво безпілотників та посилимо спільні проєкти у цій сфері", – розповів Рустем Умєров. 

Перед тим відбулася його розмова з новим польським колегою Владиславом Косіняком-Камишом.

Умєров повідомив, що запросив його до Києва.  

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