Умєров розповів про розширення співпраці з Латвією щодо "коаліції дронів"

Міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Латвії Андріс Спрудс провели телефонну розмову щодо ситуації на фронті та спільних проєктів.

Про це Умєров повідомив у своєму Twitter (X), пише "Європейська правда".

Міністр зазначив, що розповів Спрудсу про поточну ситуацію на фронті, зокрема із застосуванням безпілотних апаратів та веденням радіоелектронної боротьби.

Had a meaningful phone conversation with my Latvian counterpart, Andris Sprūds @AndrisSpruds.



Informed on the current situation on the battlefield, with a focus on the use of EW equipment and UAVs.



Thanked my colleague for Latvia’s proactive steps in developing the Drone… pic.twitter.com/9mejEWq27J January 5, 2024

"Подякував колезі за проактивні кроки Латвії у розвитку "коаліції дронів". Ми збільшимо виробництво безпілотників та посилимо спільні проєкти у цій сфері", – розповів Рустем Умєров.

Перед тим відбулася його розмова з новим польським колегою Владиславом Косіняком-Камишом.

Умєров повідомив, що запросив його до Києва.