Умєров розповів про розширення співпраці з Латвією щодо "коаліції дронів"
Міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Латвії Андріс Спрудс провели телефонну розмову щодо ситуації на фронті та спільних проєктів.
Про це Умєров повідомив у своєму Twitter (X), пише "Європейська правда".
Міністр зазначив, що розповів Спрудсу про поточну ситуацію на фронті, зокрема із застосуванням безпілотних апаратів та веденням радіоелектронної боротьби.
Had a meaningful phone conversation with my Latvian counterpart, Andris Sprūds @AndrisSpruds.— Rustem Umerov (@rustem_umerov) January 5, 2024
Informed on the current situation on the battlefield, with a focus on the use of EW equipment and UAVs.
Thanked my colleague for Latvia’s proactive steps in developing the Drone… pic.twitter.com/9mejEWq27J
"Подякував колезі за проактивні кроки Латвії у розвитку "коаліції дронів". Ми збільшимо виробництво безпілотників та посилимо спільні проєкти у цій сфері", – розповів Рустем Умєров.
Перед тим відбулася його розмова з новим польським колегою Владиславом Косіняком-Камишом.
Умєров повідомив, що запросив його до Києва.