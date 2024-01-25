Британія і США запровадили чергові санкції проти керівництва хуситів

Уряди Великої Британії та США 25 січня оголосили про спільні санкції проти чотирьох ключових діячів єменського руху "Ансар Аллах", відомого як хусити, що в останні тижні обстрілюють комерційні судна в Червоному морі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Під американські й британські санкції потрапили міністр оборони, командувач військово-морських сил, керівник сил берегової оборони та "головний фінансист" режиму хуситів на півночі Ємену.

Приміром, голова "Міноборони" хуситів Мохамед аль-Атіфі заявляв, що його сили перетворять Червоне море на "кладовище" у відповідь на будь-які дії проти Ємену з боку морської коаліції на чолі зі США.

"Головний фінансист" Мухамед Ахмад аль-Талібі, який відповідає за закупівлю озброєнь хуситів, причетний до контрабанди з Ірану ракет, безпілотників та інших військових товарів.

"Постійні терористичні атаки хуситів на торговельні судна та їхні цивільні екіпажі... загрожують порушенням міжнародних ланцюжків поставок і свободі судноплавства, що має вирішальне значення для глобальної безпеки, стабільності та процвітання", – прокоментував заступник міністра фінансів США Браян Нельсон.

Напади підтримуваних Іраном хуситів на кораблі в Червоному морі, на яке припадає половина глобальної морської торгівлі, вже вплинули на ціни в багатьох країнах. Також зросли побоювання, що наслідки війни Ізраїлю проти ХАМАС можуть дестабілізувати Близький Схід.

ЗМІ раніше повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені.