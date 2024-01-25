Британия и США ввели очередные санкции против руководства хуситов

Правительства Великобритании и США 25 января объявили о совместных санкциях против четырех ключевых деятелей йеменского движения "Ансар Аллах", известного как хуситы, которые в последние недели обстреливают коммерческие суда в Красном море.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Под американские и британские санкции попали министр обороны, командующий военно-морскими силами, руководитель сил береговой обороны и "главный финансист" режима хуситов на севере Йемена.

К примеру, глава "Минобороны" хуситов Мохамед аль-Атифи заявлял, что его силы превратят Красное море в "кладбище" в ответ на любые действия против Йемена со стороны морской коалиции во главе с США.

"Главный финансист" Мухаммед Ахмад аль-Талиби, отвечающий за закупку вооружений хуситов, причастен к контрабанде из Ирана ракет, беспилотников и других военных товаров.

"Постоянные террористические атаки хуситов на торговые суда и их гражданские экипажи... чреваты нарушением международных цепочек поставок и свободы судоходства, что имеет решающее значение для глобальной безопасности, стабильности и процветания", – прокомментировал замминистра финансов США Брайан Нельсон.

Нападения поддерживаемых Ираном хуситов на корабле в Красном море, на которые приходится половина глобальной морской торговли, уже повлияли на цены во многих странах. Также выросли опасения, что последствия войны Израиля против ХАМАС могут дестабилизировать Ближний Восток.

СМИ ранее сообщили, что администрация президента США Джо Байдена разрабатывает планы длительной военной кампании против хуситов в Йемене.