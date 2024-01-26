У містах Німеччини пройшли нові масштабні протести проти ультраправих

У кількох німецьких містах напередодні понад 25 тисяч людей вийшли на протести проти правого екстремізму та ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

За даними поліції, у місті Вісбаден напередодні на акцію вийшло понад 12 тисяч учасників.

У федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія відбулося щонайменше три великі мітинги із загальною кількістю 10 тисяч демонстрантів.

dpa

dpa

У місті Росток, за попередніми оцінками поліції, 6 500 осіб зібралися в центрі міста на демонстрацію проти правих.

Вихідними у Німеччині прогнозують ще більше мітингів проти ультраправих.

Минулими вихідними в акціях взяли участь понад 900 тисяч осіб. Окремі заходи, як у Мюнхені, виявилися настільки масштабними, що поліція наказала їм розходитися.

Поштовхом до протестів і розмов про заборону партії "Альтернатива для Німеччини" стало оприлюднення інформації про зустріч крайніх правих за участю її представників, на якій обговорювали ідею про масову депортацію з країни осіб іммігрантського походження.