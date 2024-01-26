В городах Германии прошли новые масштабные протесты против ультраправых

В нескольких немецких городах накануне более 25 тысяч человек вышли на протесты против правого экстремизма и ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

По данным полиции, в городе Висбаден накануне на акцию вышло более 12 тысяч участников.

В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия состоялось по меньшей мере три больших митинга с общим количеством 10 тысяч демонстрантов.

dpa

dpa

В городе Росток, по предварительным оценкам полиции, 6 500 человек собрались в центре города на демонстрацию против правых.

На выходных в Германии прогнозируют еще больше митингов против ультраправых.

В минувшие выходные в акциях приняли участие более 900 тысяч человек. Отдельные мероприятия, как в Мюнхене, оказались настолько масштабными, что полиция приказала им расходиться.

Толчком к протестам и разговорам о запрете партии "Альтернатива для Германии" стало обнародование информации о встрече крайне правых с участием ее представителей, на которой обсуждали идею о массовой депортации из страны лиц иммигрантского происхождения.