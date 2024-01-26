Два мультимільйонери з Росії обманом хотіли отримати громадянство Молдови

У Молдові Агентство державних послуг протягом 2022-2023 років зафіксувало приблизно 30 спроб отримати громадянство країни обманним шляхом, зокрема з боку двох російських мільйонерів.

Як пише "Європейська правда", про це в ефірі Jurnal TV розповів директор Агентства Мірча Ешану.

За його словами, у таких шахрайських схемах зазвичай беруть участь колишні або нинішні працівники Агентства, які знайомі з процедурою отримання громадянства.

Як правило, заявник на отримання громадянства стверджує, що є, наприклад, донькою чи онуком тієї особи, яка народилася у 1937 році в якомусь молдовському селі, і що вони мігрували або були депортовані.

"У справі він не пред'являє свідоцтво про смерть особи, яка народилася до Другої світової війни, а лише свідоцтво про народження, і стверджує, що є її нащадком. Деякі документи у справі, привезені з Росії, виявляються фальшивими", – сказав Ешану.

Він повідомив, що є також надзвичайно цікаві випадки, коли російські мультимільйонери хочуть отримати громадянство Республіки Молдова.

"Я не можу зараз назвати прізвища, тому що проводяться спеціальні заходи… Ми точно знаємо, що це шахрайство, ми вже відмовили їм у наданні громадянства, але хочемо переконатися, що люди, які сприяли або були співучасниками цих злочинів, опинилися на лаві підсудних", – додав Ешану.

Він заявив, що особисто знайомий зі справою двох магнатів-мультимільйонерів із РФ та Узбекистану, які хотіли обманним шляхом отримати громадянство Молдови. Після завершення розслідування ці справи будуть оприлюднені.

Раніше влада Молдови заявляла, що їй важко впоратися з різким збільшенням кількості заяв про надання громадянства від росіян.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що її країна намагається захистити себе від ризиків дестабілізації з боку Росії, але вразливі місця все ще залишаються.

Санду нагадала, що очікує спроб РФ дестабілізувати ситуацію в країні навесні цього року, у розпал передвиборчої кампанії перед президентськими виборами.