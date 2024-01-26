В Молдове Агентство государственных услуг в течение 2022-2023 годов зафиксировало примерно 30 попыток получить гражданство страны обманным путем, в частности со стороны двух российских миллионеров.

Как пишет "Европейская правда", об этом в эфире Jurnal TV рассказал директор Агентства Мирча Эшану.

По его словам, в таких мошеннических схемах обычно участвуют бывшие или нынешние работники Агентства, знакомые с процедурой получения гражданства.

Как правило, заявитель на получение гражданства утверждает, что является, например, дочерью или внуком человека, родившегося в 1937 году в каком-то молдавском селе, и что они мигрировали или были депортированы.

"В деле он не предъявляет свидетельство о смерти лица, родившегося до Второй мировой войны, а только свидетельство о рождении, и утверждает, что является их потомком. Некоторые документы по делу, привезенные из России, оказываются фальшивыми", – сказал Эшану.

Он сообщил, что есть также чрезвычайно интересные случаи, когда российские мультимиллионеры хотят получить гражданство Республики Молдова.

"Я не могу сейчас назвать фамилии, потому что проводятся специальные меры... Мы точно знаем, что это мошенничество, мы уже отказали им в предоставлении гражданства, но хотим убедиться, что люди, которые способствовали или были соучастниками этих преступлений, оказажутся на скамье подсудимых", – добавил Эшану.

Он заявил, что лично знаком с делом двух магнатов-мультимиллионеров из РФ и Узбекистана, которые хотели обманным путем получить гражданство Молдовы. После завершения расследования эти дела будут обнародованы.

Ранее власти Молдовы заявляли, что им трудно справиться с резким увеличением количества заявлений о предоставлении гражданства от россиян.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна пытается защитить себя от рисков дестабилизации со стороны России, но уязвимые места все еще остаются.

Санду напомнила, что ожидает попыток РФ дестабилизировать ситуацию в стране весной этого года, в разгар предвыборной кампании перед президентскими выборами.