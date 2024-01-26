Глава МВС Франції пояснив, чому нікого з протестуючих фермерів не затримують

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен пояснив відсутність реакції поліції на "перформенси" протестуючих фермерів тим, що вони у своїх діях не переходять межу.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в ефірі TF1.

Дарманена запитали про бездіяльність правоохоронців на тлі фермерських протестів з блокадами доріг, демонстративним розкиданням гною і соломи серед міст і по будівлях, підпалюванням шин та солом’яних снопів тощо. Ввечері у четвер у місті Ажан, де й перед цим були найбурхливіші форми протесту, підвісили на дереві забитого кабана, що мав символізувати "наслідки бюрократичного тиску" на фермерів.

Міністр відповів, що аграрії "потерпають і мають право на протест" і в даному випадку краще не застосовувати силовиків, тому що протести не переходять межу.

"Якщо у аграріїв є вимоги, потрібно їх послухати. На проблеми не реагують відправленням підрозділів нацгвардії. Чи аграрії нападають на поліцію, жандармів? Вони штурмують адміністративні будівлі? Ні, цього не відбувається", – зазначив Дарманен.

"Я віддав розпорядження префектам, що якщо почнуться якісь напади на адміністративні будівлі, жандармів, держслужбовців, звісно тоді ми будемо втручатися", – додав міністр.

Він протиставив триваючі протести тим акціям, коли у поліцію кидаються петардами і стріляють феєрверками.

За даними соцопитувань, майже 90% французів підтримують протести фермерів.