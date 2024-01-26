Глава МВД Франции объяснил, почему никого из протестующих фермеров не задерживают

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объяснил отсутствие реакции полиции на "перформансы" протестующих фермеров тем, что они в своих действиях не переходят черту.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в эфире TF1.

Дарманена спросили о бездействии правоохранителей на фоне фермерских протестов с блокадами дорог, демонстративным разбрасыванием навоза и соломы среди городов и по зданиям, поджиганием шин и соломенных снопов и тому подобное. Вечером в четверг в городе Ажан, где и перед этим были самые бурные формы протеста, подвесили на дереве забитого кабана, который должен был символизировать "последствия бюрократического давления" на фермеров.

Министр ответил, что аграрии "страдают и имеют право на протест" и в данном случае лучше не применять силовиков, потому что протесты не переходят границу.

"Если у аграриев есть требования, нужно их выслушать. На проблемы не реагируют отправлением подразделений нацгвардии. Или аграрии нападают на полицию, жандармов? Они штурмуют административные здания? Нет, этого не происходит", – отметил Дарманен.

"Я отдал распоряжение префектам, что если начнутся какие-то нападения на административные здания, жандармов, госслужащих, конечно тогда мы будем вмешиваться", – добавил министр.

Он противопоставил продолжающиеся протесты тем акциям, когда в полицию бросаются петардами и стреляют фейерверками.

По данным соцопросов, почти 90% французов поддерживают протесты фермеров.