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Французькі фермери анонсували "блокаду" Парижа

Четвер, 25 січня 2024, 15:14

Французькі фермери столичного регіону оголосили, що на п’ятницю планують блокаду Парижа.

Про це повідомляє BMFTV, пише "Європейська правда".

Осередок найбільшої спілки аграріїв FDSEA у столичному регіоні Іль-де-Франс та спілка "Молоді аграрії" заявили про плани у п’ятницю влаштувати протести під столицею, щоб посилити тиск на уряд. Ще на початку дня вони заявляли, що розглядають це лише як захід на "крайній випадок".

Фермери збираються заблокувати дороги у столицю на в’їзд та виїзд. Інші деталі плану поки невідомі. 

У п’ятницю прем’єр Габріель Атталь має оголосити конкретні пропозиції для покращення становища фермерів. Вранці відбулася зустріч профільних міністрів з цього приводу. 

Як відомо, у четвер протести з блокуваннями доріг продовжилися по всій території Франції. 

Місцями протестувальники переходять до радикальніших дій. Окрім вже згаданого захоплення фур з імпортною продукцією, у південному місті Тулон фермери закидали шерстю і гноєм будівлю префектури. 

Напередодні так само вчинили протестувальники у південному містечку Ажан, соломою закидали також ресторан Макдональдс, а надвечір під воротами префектури підпалили покришки. Поліція при цьому не втручалася. 

Про подібні форми протесту повідомляють і з багатьох інших місць.

За даними соцопитувань, майже 90% французів підтримують протести фермерів.

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