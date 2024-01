Французькі фермери анонсували "блокаду" Парижа

Французькі фермери столичного регіону оголосили, що на п’ятницю планують блокаду Парижа.

Про це повідомляє BMFTV, пише "Європейська правда".

Осередок найбільшої спілки аграріїв FDSEA у столичному регіоні Іль-де-Франс та спілка "Молоді аграрії" заявили про плани у п’ятницю влаштувати протести під столицею, щоб посилити тиск на уряд. Ще на початку дня вони заявляли, що розглядають це лише як захід на "крайній випадок".

Фермери збираються заблокувати дороги у столицю на в’їзд та виїзд. Інші деталі плану поки невідомі.

У п’ятницю прем’єр Габріель Атталь має оголосити конкретні пропозиції для покращення становища фермерів. Вранці відбулася зустріч профільних міністрів з цього приводу.

Як відомо, у четвер протести з блокуваннями доріг продовжилися по всій території Франції.

Місцями протестувальники переходять до радикальніших дій. Окрім вже згаданого захоплення фур з імпортною продукцією, у південному місті Тулон фермери закидали шерстю і гноєм будівлю префектури.

Les agriculteurs déversent de la laine de mouton et 6.000 litres de purin devant la préfecture du Var à Toulon #AgriculteursEnColere La mobilisation en direct sur @bleuprovence ici ► https://t.co/xp7HgzI9lV pic.twitter.com/cR4A0lPPho

Напередодні так само вчинили протестувальники у південному містечку Ажан, соломою закидали також ресторан Макдональдс, а надвечір під воротами префектури підпалили покришки. Поліція при цьому не втручалася.

🔴Mouvement des agriculteurs : A Agen, la préfecture dégradée

🗣️"On n'a rien obtenu, on nous a baladé encore une fois... On est submergé de colère", explique Karine Duc, viticultrice et coprésidente de la Coordination rurale. pic.twitter.com/mNkVgN74K8