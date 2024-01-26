Хакери атакували сайт президентки Грузії й залишили напис "Слава Росії"

Хакери зламали сайт президентки Грузії Саломе Зурабішвілі й залишили напис, який прославляє Росію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Эхо Кавказа".

Наразі сайт заблоковано, та до цього під час входу на сторінку можна було побачити зображення черепа і напис "Hacked by Cozy Bear Slava Russia" – "Зламано Cozy Bear Слава Росії".

Cozy Bear – російська група хакерів. За твердженням західних спецслужб, вона діє під егідою ФСБ РФ.

Хакерської атаки зазнав і сайт опозиційної телекомпанії "Формула". Сайт був недоступний кілька годин, потім доступ було відновлено, але сторінка досі працює з перебоями.

26 січня сталася хакерська атака на сайт опозиційної телекомпанії "Мтаварі", частину даних було видалено.

Нагадаємо, під час візиту Володимира Зеленського до Швейцарії 17 січня проросійські хакери з угруповання NoName здійснили кібератаку на швейцарські вебсайти, зокрема урядові.

А в грудні кібератака заблокувала роботу парламенту Албанії.