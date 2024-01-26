Хакеры атаковали сайт президента Грузии и оставили надпись "Слава России"

Хакеры взломали сайт президента Грузии Саломе Зурабишвили и оставили надпись, прославляющую Россию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Эхо Кавказа".

Сейчас сайт заблокирован, но до этого при входе на страницу можно было увидеть изображение черепа и надпись "Hacked by Cozy Bear Slava Russia" – "Взломано Cozy Bear Слава России".

Cozy Bear – российская группа хакеров. По утверждению западных спецслужб, она действует под эгидой ФСБ РФ.

Хакерской атаке подвергся и сайт оппозиционной телекомпании "Формула". Сайт был недоступен несколько часов, затем доступ был восстановлен, но страница до сих пор работает с перебоями.

26 января произошла хакерская атака на сайт оппозиционной телекомпании "Мтавари", часть данных была удалена.

Напомним, во время визита Владимира Зеленского в Швейцарию 17 января пророссийские хакеры из группировки NoName провели кибератаку на швейцарские веб-сайты, в частности правительственные.

А в декабре кибератака заблокировала работу парламента Албании.