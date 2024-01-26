Бріжит Макрон спростувала звинувачення у маніпулюванні чоловіком

Перша леді Франції Бріжит Макрон різко відповіла на чутки про те, що вона впливає на рішення свого чоловіка – президента Франції Емманюеля Макрона.

Її заяву наводить Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Бріжит Макрон спростувала чутки щодо того, що вона впливає на рішення Макрона або навіть маніпулює своїм чоловіком.

Вона також засудила тих, хто поширює такі чутки.

"Це їх розважає, але мене це дратує", – сказала перша леді Франції.

"Подивіться на характер президента, він не з тих, хто дозволяє собою маніпулювати. Він знає, що йому потрібно робити, я йому не потрібна", – додала Бріжит Макрон.

Однак вона розповіла, що іноді дає чоловіку поради: "Я теж висловлюю йому свою думку. Коли ми не погоджуємося, ми розмовляємо, як це відбувається в кожній парі".

Бріжит Макрон також наголосила на щільному графіку президента Франції, який "працює з ранку до ночі".

Перша леді пообіцяла пізніше розповісти про важку роботу, яку президент докладає щодня.

"Я поки що не можу говорити про його повсякденне життя, тому що це звучить так, ніби я не об'єктивна. Але я зроблю це пізніше", – пообіцяла вона.

Нагадаємо, минулого року суд у Франції визнав двох жінок винними в наклепі за поширення чуток про першу леді Бріжит Макрон, нібито вона народилася чоловіком.

Суд ухвалив таке рішення після того, як Бріжит Макрон та її брат Жан-Мішель Троньє вирішили подати на них до суду за наклеп.