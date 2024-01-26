Брижит Макрон опровергла обвинения в манипулировании мужем

Первая леди Франции Брижит Макрон резко ответила на слухи о том, что она влияет на решения своего мужа – президента Эмманюэля Макрона.

Ее заявление приводит Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Брижит Макрон опровергла слухи о том, что она влияет на решения Макрона или даже манипулирует своим мужем.

Она также осудила тех, кто распространяет такие слухи.

"Это их развлекает, но меня это раздражает", – сказала первая леди Франции.

"Посмотрите на характер президента, он не из тех, кто позволяет собой манипулировать. Он знает, что ему нужно делать, я ему для этого не нужна", – добавила Брижит Макрон.

Однако она рассказала, что иногда дает мужу советы: "Я тоже высказываю ему свое мнение. Когда мы не соглашаемся, мы разговариваем, как это происходит в каждой паре".

Брижит Макрон также отметила плотный график президента Франции, который "работает с утра до ночи".

Первая леди пообещала позже рассказать о тяжелой работе, которую президент выполняет каждый день.

"Я пока не могу говорить о его повседневной жизни, потому что это звучит так, будто я необъективна. Но я сделаю это позже", – пообещала она.

Напомним, в прошлом году суд во Франции признал двух женщин виновными в клевете за распространение слухов о первой леди Брижит Макрон, якобы она родилась мужчиной.

Суд принял такое решение после того, как Брижит Макрон и ее брат Жан-Мишель Тронье решили подать на них в суд за клевету.