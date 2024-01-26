Французькі фермери заблокували магістралі навколо Парижа
П'ятниця, 26 січня 2024, 14:08
У п'ятницю фермери заблокували одну з головних автомагістралей Франції, що з'єднує Париж з північним містом Лілль, країнами Бенілюксу і Великою Британією, спричинивши кілометрові затори на дорогах.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.
Загальнонаціональний рух протесту спричинив перші серйозні перебої в русі транспорту навколо французької столиці.
Місцеві фермерські спілки закликали до перекриття доріг у Парижі та його околицях у п'ятницю, щоб посилити тиск на уряд.
Фермери звинувачують уряд у тому, що він не робить достатньо для того, щоб допомогти їм впоратися з низькими цінами на продукти харчування та надмірним регулюванням.
Очікують, що колони тракторів паралізують рух навколо столиці в другій половині дня, якраз перед тим, як прем'єр-міністр звернеться до фермерів з промовою, яка буде транслюватися по телебаченню.
Паризька регіональна філія профспілки FNSEA планує встановити 11 блокпостів на основних приміських магістралях навколо Парижа.
За даними онлайн-сервісу міністерства транспорту Bison Fute, блокпост на автомагістралі A1 на північ від Парижа призвів до утворення вранці заторів довжиною близько 4 км.
Французькі ЗМІ повідомили, що фермери також встановили перші блокпости на транспортних магістралях в департаменті Ессон на південь від Парижа рано вранці.
Уряд заявив, що оголосить про негайні заходи, спрямовані на стримування обурення фермерів, в п'ятницю, а прем'єр-міністр Габріель Атталь виступить з промовою в другій половині дня.
За даними соцопитувань, майже 90% французів підтримують протести фермерів.
Утім, днями загинули жінка і її донька внаслідок наїзду авто на барикаду протестуючих фермерів.