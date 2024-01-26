Французькі фермери заблокували магістралі навколо Парижа 

У п'ятницю фермери заблокували одну з головних автомагістралей Франції, що з'єднує Париж з північним містом Лілль, країнами Бенілюксу і Великою Британією, спричинивши кілометрові затори на дорогах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Загальнонаціональний рух протесту спричинив перші серйозні перебої в русі транспорту навколо французької столиці.

Фермери протестують на автомагістралі A1 фото: reuters

Місцеві фермерські спілки закликали до перекриття доріг у Парижі та його околицях у п'ятницю, щоб посилити тиск на уряд.

Фермери звинувачують уряд у тому, що він не робить достатньо для того, щоб допомогти їм впоратися з низькими цінами на продукти харчування та надмірним регулюванням.

Очікують, що колони тракторів паралізують рух навколо столиці в другій половині дня, якраз перед тим, як прем'єр-міністр звернеться до фермерів з промовою, яка буде транслюватися по телебаченню.

Паризька регіональна філія профспілки FNSEA планує встановити 11 блокпостів на основних приміських магістралях навколо Парижа.

За даними онлайн-сервісу міністерства транспорту Bison Fute, блокпост на автомагістралі A1 на північ від Парижа призвів до утворення вранці заторів довжиною близько 4 км.

Французькі ЗМІ повідомили, що фермери також встановили перші блокпости на транспортних магістралях в департаменті Ессон на південь від Парижа рано вранці.

Уряд заявив, що оголосить про негайні заходи, спрямовані на стримування обурення фермерів, в п'ятницю, а прем'єр-міністр Габріель Атталь виступить з промовою в другій половині дня.

За даними соцопитувань, майже 90% французів підтримують протести фермерів.

Утім, днями загинули жінка і її донька внаслідок наїзду авто на барикаду протестуючих фермерів.