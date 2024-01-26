Французские фермеры заблокировали магистрали вокруг Парижа 

В пятницу фермеры заблокировали одну из главных автомагистралей Франции, соединяющую Париж с северным городом Лилль, странами Бенилюкса и Великобританией, вызвав километровые пробки на дорогах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Общенациональное движение протеста вызвало первые серьезные перебои в движении транспорта вокруг французской столицы.

Фермеры протестуют на автомагистрали A1 ФОТО: REUTERS

Местные фермерские союзы призвали к перекрытию дорог в Париже и его окрестностях в пятницу, чтобы усилить давление на правительство.

Фермеры обвиняют правительство в том, что оно не делает достаточно для того, чтобы помочь им справиться с низкими ценами на продукты питания и чрезмерным регулированием.

Ожидается, что колонны тракторов парализуют движение вокруг столицы во второй половине дня, как раз перед тем, как премьер-министр обратится к фермерам с речью, которая будет транслироваться по телевидению.

Парижский региональный филиал профсоюза FNSEA планирует установить 11 блокпостов на основных пригородных магистралях вокруг Парижа.

По данным онлайн-сервиса министерства транспорта Bison Fute, блокпост на автомагистрали A1 к северу от Парижа привел к образованию утром пробок длиной около 4 км.

Французские СМИ сообщили, что фермеры также установили первые блокпосты на транспортных магистралях в департаменте Эссон к югу от Парижа рано утром.

Правительство заявило, что объявит о немедленных мерах, направленных на сдерживание возмущения фермеров, в пятницу, а премьер-министр Габриэль Атталь выступит с речью во второй половине дня.

По данным соцопросов, почти 90% французов поддерживают протесты фермеров.

Однако на днях погибли женщина и ее дочь в результате наезда авто на баррикаду протестующих фермеров.