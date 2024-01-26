В Естонії не вщухає страйк тисяч вчителів

Тысячи учителей по всей Эстонии намерен в понедельник продолжить забастовку с требованием повысить минимальную зарплату.

Как пишет "Европейская правда", об этом ERR заявил глава Эстонского союза работников образования Реэмо Вольтри.

"Насколько нам известно, число (учителей, которые бастуют) больше, чем мы изначально прогнозировали. Довольно многие продлили забастовку до конца этой недели, а теперь и до конца следующей недели", – отметил представитель профсоюза.

Учителя вновь планируют понедельник утром выйти с акцией протеста перед зданием парламента, Рийгикогу, в Таллинне.

По словам Вольтри, пока забастовка не завершена, каждая школа должна быть готова к тому, что педагогический состав имеет право бастовать. Он добавил, что точную информацию, в каких школах будут бастовать учителя, родителям должны передать в учебном заведении.

"Безусловно, есть школы, где заключены коллективные договоры, и забастовка проходила с понедельника по среду. 27 января, забастовка солидарности завершается в детских садах и школах по интересам и профессиональному образованию", – указал представитель профсоюза.

Раніше повідомляли, що страйк вчителів у загальноосвітніх школах Естонії почався 22 січня.

Перед цим стало відомо, що профспілка німецьких машиністів готується розпочати новий страйк як аргумент у суперечці з Deutsche Bahn про кращі умови праці, це може означати скасування більшості потягів протягом шести днів.

Крім того, 1-2 лютого масштабний страйк представників багатьох профспілок відбудеться у Фінляндії.