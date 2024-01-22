В Естонії почався масовий страйк вчителів

В Естонії у понеділок, 22 січня, розпочинається страйк вчителів у загальноосвітніх школах.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Учителі вимагають встановити мінімальну місячну зарплату на рівні 1950 євро, оскільки високе навантаження на тлі низької зарплати призводить до дефіциту педагогів, що наростає.

Страйк оголошено безстроково, але участь і терміни участі в ньому конкретних учителів є добровільними.

Спілка працівників освіти вранці понеділка повідомила ERR, що в страйку візьмуть участь 9471 вчитель із 330 шкіл.

Крім учителів у страйку солідарності візьмуть участь працівники дитячих садочків, профтехучилищ і шкіл за інтересами.

Учасники страйку також проведуть у понеділок вранці годинний мітинг біля Рійгікогу (парламенту) у Таллінні, а також 24 січня в Тарту на Ратушній площі.

Міністерство освіти минулої осені вело переговори зі Спілкою працівників освіти, яка наполягала на підвищенні мінімальної вчительської зарплати.

Останній раунд переговорів відбувся 1 грудня. На ньому вчителям запропонували підняти мінімальну зарплату на 3,1%, або до 1803 євро замість 1,77%, спочатку запропонованих урядом. Вчителі, які спочатку наполягали на підвищенні мінімальної зарплати на 11%, відкинули цю пропозицію.

Переговори офіційно завершилися 6 грудня, коли держпримиритель підписав протокол про розбіжності. Це означало, що уряд може встановити мінімальну зарплату вчителів на наступний рік на власний розсуд, а у профспілки з'являється право розпочати страйк.

Раніше стало відомо, що профспілка німецьких машиністів готується розпочати новий страйк як аргумент у суперечці з Deutsche Bahn про кращі умови праці, це може означати скасування більшості потягів протягом шести днів.

Крім того, 1-2 лютого масштабний страйк представників багатьох профспілок відбудеться у Фінляндії.