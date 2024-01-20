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У Фінляндії через масштабний страйк зупиниться виробництво боєприпасів

Субота, 20 січня 2024, 19:03

У Фінляндії багато профспілок оголосили про наміри провести страйк проти запланованих урядом скорочень і змін умов праці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Зокрема, у четвер Індустріальна профспілка заявила, що почне дводенний страйк з 1 по 2 лютого. У страйках беруть участь 60 000 робітників і 700 підприємств.

Страйк торкнеться заводів Nammo, що виробляють боєприпаси у Фінляндії та Україні. Раніше вони не брали участі в акціях протесту.

Дводенний страйк зупинить виробництво боєприпасів на трьох заводах компанії, а також на заводі з виробництва пороху в Лапуа, Састамала і Віхтавуорі.

Крім того, про наміри страйкувати заявила профспілка працівників публічного сектору і сфери соціального забезпечення JHL. Внаслідок цього обслуговування припиниться майже у всіх фінських аеропортах. У страйку беруть участь співробітники Finavia і Airpro.

У політичних акціях протесту проти запланованих реформ також візьмуть участь, зокрема, Авіаційна профспілка (IAU) і Профспілка працівників автотранспорту (AKT). Страйки можуть зупинити авіасполучення, огляд та обробку багажу.

Також Профспілка PAM проведе масштабну добову акцію протесту 1 лютого, внаслідок якої більшість продуктових магазинів можуть бути закриті. Страйк торкнеться десятків тисяч співробітників і охопить, серед іншого, всі найбільші роздрібні мережі, а також готелі, ресторани, вокзали та клінінгові компанії.

Крім того, страйки на початку лютого призведуть до закриття дитячих садків.

Нагадаємо, 18 січня у Північній Ірландії більшість працівників бюджетної сфери оголосили страйк, у зв’язку з чим призупинилась робота шкіл, транспорту і комунальних служб.

Раніше стало відомо, що машиністи поїздів на більшій частині Великої Британії поновлять страйк найближчими тижням після тривалої суперечки щодо заробітної плати між профспілкою Aslef, керівниками залізниць та урядом.

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Фінляндія