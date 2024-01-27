У Польщі повідомили про аварію автобуса з 59 українцями

Біля прикордонного переходу "Угринів-Долгобичув" з боку Польщі вранці 27 січня перекинувся автобус із 59 українцями.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Автобус перекинувся близько 4:00 ранку в районі села Голуб’є Люблінського воєводства під час повороту. У ньому на момент аварії перебували 59 громадян України та двоє водіїв.

У результаті аварії 18 людей були доправлені до лікарень у найближчих містах. "Попередня інформація показує, що їхньому життю нічого не загрожує", – сказав Кшиштоф Томасяк, черговий воєводського штабу державної пожежної служби в Любліні.

Решті пасажирів надали притулок у школі в Долгобичуві, поки для них не організують заміну автобуса.

На місці ДТП досі працюють екстрені служби, які з'ясовують подробиці аварії, пише RMF FM.

"Європейська правда" звернулась по коментар до Міністерства закордонних справ України.

Нагадаємо, 31 грудня в Польщі троє українців загинули в дорожньо-транспортній пригоді, що сталася на межі Глівіце і Жерниці (Сілезьке воєводство).