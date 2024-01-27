В Польше сообщили об аварии автобуса с 59 украинцами

У пограничного перехода "Угринов-Долгобычев" со стороны Польши утром 27 января перевернулся автобус с 59 украинцами.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Автобус перевернулся около 4:00 утра в районе села Голубье Люблинского воеводства во время поворота. В нем на момент аварии находились 59 граждан Украины и два водителя.

В результате аварии 18 человек были доставлены в больницы в ближайших городах. "Предварительная информация показывает, что их жизни ничего не угрожает", – сказал Кшиштоф Томасяк, дежурный воеводского штаба государственной пожарной службы в Люблине.

Остальным пассажирам предоставили убежище в школе в Долгобычеве, пока для них не организуют замену автобуса.

На месте ДТП по-прежнему работают экстренные службы, которые выясняют подробности аварии, пишет RMF FM.

"Европейская правда" обратилась за комментарием в Министерство иностранных дел Украины.

Напомним, 31 декабря в Польше трое украинцев погибли в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на границе Гливице и Жерницы (Силезское воеводство).