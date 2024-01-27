Нидерланды готовы при необходимости сбрасывать гумдопомощь в Газу с самолетов

Правительство Нидерландов 26 января объявило, что рассматривает возможность использования военных самолетов для сброса гуманитарной помощи в секторе Газа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NL Times.

В совместном письме нижней палате парламента Нидерландов министры иностранных дел, обороны и торговли заявили, что правительство "изучает возможность военного вклада в доставку гуманитарной помощи жителям Газы воздушным путем".

"Министерство обороны намерено совершить сброс (помощи. – Ред.) с воздуха, если возникнет такая возможность", – заявили министры, отметив, что из соображений безопасности о таких операциях будут сообщать постфактум.

Они также подчеркнули обеспокоенность "ужасающей гуманитарной ситуацией" в секторе Газа, где наблюдается огромный дефицит вещей первой необходимости, воды, продуктов питания и лекарств.

О возможности сброса гуманитарной помощи с военных самолетов в Газу нидерландские депутаты заговорили после того, как на прошлой неделе к такой акции прибегли Франция и Иордания. После этого они приняли резолюцию с призывом правительства Нидерландов повторить это.

Достоверные данные о ситуации в Газе получить невозможно, но подконтрольное террористической группировке ХАМАС местное министерство здравоохранения заявляет о более 26 тысячах убитых и значительных разрушениях.

Накануне Международный суд ООН постановил, что правительство Израиля должно принять "немедленные и решительные меры" для улучшения ситуации в Газе, в том числе увеличить оказание помощи, для недопущения геноцида.