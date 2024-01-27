Нідерланди долучились до ІТ-коаліції в межах "Рамштайну"

Нідерланди на останньому засіданні Контактної групи з питань оборони України оголосили про долучення до так званої ІТ-коаліції, покликаної допомагати розбудові цифрових та кіберспроможностей українських Збройних Сил.

Про це 27 січня оголосило Міністерство оборони України, пише "Європейська правда".

Разом із приєднанням до ІТ-коаліції Нідерланди зробили внесок у розмірі 10 мільйонів євро. А Данія, яка вже входить до її складу, вирішила надати понад 12 мільйонів євро для цієї мети.

ІТ-коаліція – це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України під керівництвом Естонії та Люксембургу. Її метою є підтримка Міністерства оборони України та Збройних Сил України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.

Крім Естонії, Люксембургу, Нідерландів і Данії, учасниками ініціативи є Бельгія, Британія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва та Японія.

Раніше цього тижня стало відомо, що Британія та Швеція приєднуються до коаліції з озброєння українських сил "тисячами" нових дронів.