Нидерланды присоединились к IТ-коалиции в рамках "Рамштайна"

Нидерланды на последнем заседании Контактной группы по обороне Украины объявили о присоединении к так называемой ИТ-коалиции, призванной помогать развитию цифровых и киберспособностей украинских Вооруженных Сил.

Об этом 27 января объявило Министерство обороны Украины, пишет "Европейская правда".

Вместе с присоединением к IТ-коалиции Нидерланды внесли взнос в размере 10 миллионов евро. А уже входящая в ее состав Дания решила предоставить более 12 миллионов евро для этой цели.

ИТ-коалиция – это специальная группа государств в рамках Контактной группы по обороне Украины под руководством Эстонии и Люксембурга. Ее целью является поддержка Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины в сфере IT, связи и кибербезопасности.

Помимо Эстонии, Люксембурга, Нидерландов и Дании участниками инициативы являются Бельгия, Британия, Исландия, Италия, Латвия, Литва и Япония.

Ранее на этой неделе стало известно, что Британия и Швеция присоединяются к коалиции по вооружению украинских сил "тысячами" новых дронов.