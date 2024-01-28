У Стамбулі одна людина загинула внаслідок нападу озброєних чоловіків на церкву
Під час нападу на церкву в стамбульському районі Сариєр під час служби в неділю загинула одна людина.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.
"Сьогодні близько 11.40 під час служби в церкві Святої Марії в районі Бююкдере в Сариєрі двоє людей в масках напали зі зброєю на одного з присутніх на ритуалі, який, на жаль, загинув", – повідомив Єрлікая.
Нападники втекли з місця події.
Міністр додав, що розпочате широкомасштабне розслідування цього інциденту, а зусилля правоохоронців спрямовані на затримання нападників".
"Ми рішуче засуджуємо цей мерзенний напад", – заявив міністр.
Нагадаємо, поліція німецького міста Ульм, що в землі Баден-Вюртемберг, увечері 26 січня провела спецоперацію у зв'язку з повідомленням про захоплення заручників у місцевій кав'ярні Starbucks.
А в листопаді минулого року в аеропорту Гамбурга озброєний чоловік майже добу тримав у заручниках 4-річну доньку.