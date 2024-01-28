У Стамбулі одна людина загинула внаслідок нападу озброєних чоловіків на церкву

Під час нападу на церкву в стамбульському районі Сариєр під час служби в неділю загинула одна людина.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

"Сьогодні близько 11.40 під час служби в церкві Святої Марії в районі Бююкдере в Сариєрі двоє людей в масках напали зі зброєю на одного з присутніх на ритуалі, який, на жаль, загинув", – повідомив Єрлікая.

Нападники втекли з місця події.

Міністр додав, що розпочате широкомасштабне розслідування цього інциденту, а зусилля правоохоронців спрямовані на затримання нападників".

"Ми рішуче засуджуємо цей мерзенний напад", – заявив міністр.

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А в листопаді минулого року в аеропорту Гамбурга озброєний чоловік майже добу тримав у заручниках 4-річну доньку.