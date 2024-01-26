У німецькому Ульмі озброєний чоловік захоплював заручників у кафе

Поліція німецького міста Ульм, що в землі Баден-Вюртемберг, увечері 26 січня провела спецоперацію у зв'язку з повідомленням про захоплення заручників у місцевій кав'ярні Starbucks.

Як повідомляє "Європейська правда", про це писало видання Südwest Presse.

Інцидент стався в кафе біля центральної площі Ульма Мюнстерплац. Стверрджується, що озброєний чоловік узяв чотирьох людей у заручники. Після повідомлення про ситуацію площу незабаром огородили поліцейські.

Фото: Südwest Presse

Через менш як годину журналісти з місця подій повідомили про постріли. За попередньою інформацією, чоловік намагався вийти з кав’ярні з одним із заручників, після чого в нього вистрілили правоохоронці.

ФОТО: SÜDWEST PRESSE

Після стрілянини поліція зайшла до кав’ярні та арештувала нападника. Його, за інформацією ЗМІ, забрала швидка допомога. Ніхто з поліцейських, заручників і перехожих, за даними поліції Ульма, не постраждав.

Наразі мотиви чоловіка не встановлені.

Нагадаємо, в листопаді минулого року в аеропорту Гамбурга озброєний чоловік майже добу тримав у заручниках 4-річну доньку.