У німецькому Ульмі озброєний чоловік захоплював заручників у кафе
П'ятниця, 26 січня 2024, 22:18
Поліція німецького міста Ульм, що в землі Баден-Вюртемберг, увечері 26 січня провела спецоперацію у зв'язку з повідомленням про захоплення заручників у місцевій кав'ярні Starbucks.
Як повідомляє "Європейська правда", про це писало видання Südwest Presse.
Інцидент стався в кафе біля центральної площі Ульма Мюнстерплац. Стверрджується, що озброєний чоловік узяв чотирьох людей у заручники. Після повідомлення про ситуацію площу незабаром огородили поліцейські.
Через менш як годину журналісти з місця подій повідомили про постріли. За попередньою інформацією, чоловік намагався вийти з кав’ярні з одним із заручників, після чого в нього вистрілили правоохоронці.
Після стрілянини поліція зайшла до кав’ярні та арештувала нападника. Його, за інформацією ЗМІ, забрала швидка допомога. Ніхто з поліцейських, заручників і перехожих, за даними поліції Ульма, не постраждав.
Наразі мотиви чоловіка не встановлені.
Нагадаємо, в листопаді минулого року в аеропорту Гамбурга озброєний чоловік майже добу тримав у заручниках 4-річну доньку.