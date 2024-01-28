В Стамбуле один человек погиб в результате нападения вооруженных мужчин на церковь

Во время нападения на церковь в стамбульском районе Сарийер во время службы в воскресенье погиб один человек.

Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

"Сегодня около 11.40 во время службы в церкви Святой Марии в районе Бююкдере в Сарийере два человека в масках напали с оружием на одного из присутствующих на ритуале, который, к сожалению, погиб", – сообщил Ерликая.

Нападавшие скрылись с места происшествия.

Министр добавил, что начато широкомасштабное расследование этого инцидента, а усилия правоохранителей направлены на задержание нападавших".

"Мы решительно осуждаем это гнусное нападение", – заявил министр.

Напомним, полиция немецкого города Ульм, что в земле Баден-Вюртемберг, вечером 26 января провела спецоперацию в связи с сообщением о захвате заложников в местной кофейне Starbucks.

А в ноябре прошлого года в аэропорту Гамбурга вооруженный мужчина почти сутки держал в заложниках 4-летнюю дочь.