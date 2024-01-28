Прем’єр Франції пообіцяв фермерам додаткові заходи для їх захисту від нечесної конкуренції

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив у неділю, 28 січня, що він розглядає "додаткові" заходи на національному та європейському рівнях для захисту фермерів від недобросовісної конкуренції з боку інших країн, які не підпадають під ті ж регуляторні обмеження.

Про це він сказав під час відвідин ферми в центральному департаменті Ендр і Луара, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

"Я хочу, щоб ми прояснили ситуацію і подивилися, які додаткові заходи ми можемо вжити у зв'язку з цими історіями недобросовісної конкуренції", – заявив прем’єр.

"Це ненормально, що вам забороняють використовувати певні продукти, а сусідні країни використовують їх, і що вони (товари) потім потрапляють сюди", – додав він.

Під час гарячої дискусії з кількома фермерами Габріель Атталь не надав більш детальної інформації про заходи, яких можна було б вжити. Ці екологічні регуляторні обмеження в основному стосуються фітосанітарних продуктів, які французькі фермери більше не можуть використовувати.

Глава уряду вислухав фермерів та представників профспілок, які пояснювали свої скарги, починаючи від проблем з доходами і закінчуючи адміністративними обмеженнями та екологічними стандартами.

"Я чудово розумію, що ви говорите про суперечливі приписи і відчуття, що ми більше не знаємо, куди йдемо", – сказав він їм, повторюючи свої обіцянки, дані в п'ятницю, щодо адміністративного спрощення або припинення підвищення податку на дизельне паливо для недорожнього використання.

Зіткнувшись з неприйняттям фермерами угод про вільну торгівлю між ЄС та іншими економічними зонами, він підтвердив, що Франція і надалі виступатиме проти таких угод з латиноамериканськими країнами МЕРКОСУР.

"Розвивати наше сільське господарство означає виробляти і відновлювати наш продовольчий суверенітет. Ми повинні припинити імпортувати продукти, які могли б виробляти вдома", – запевнив Габріель Атталь.

Раніше голова французької профспілки фермерів Jeunes agriculteurs Максим Бюзар заявив, що в ніч проти понеділка, 29 січня, планує блокаду Парижа та його передмість через невиконання урядом вимог протестувальників.

Прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь перед цим оголосив про пакет заходів, покликаних задовольнити вимоги фермерів.

Фермерські протести у Франції, які тривають останній тиждень, супроводжуються блокуваннями доріг, демонстративним розкиданням гною і соломи серед міст і по будівлях, підпалюванням шин та солом’яних снопів тощо.