Прем’єр Франції оголосив про поступки фермерам, які влаштували масові протести

Прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь під час візиту до однієї з ферм на південному заході країни 26 січня оголосив про пакет заходів, покликаних задовольнити вимоги фермерів, що тиждень організовують протести.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Голова французького уряду виклав план з 10 пунктів, який, як він сподівається, покладе край блокуванню фермерами доріг, що паралізувало більшу частину дорожньої мережі Франції протягом останнього тижня.

За словами Атталя, його уряд "покладе край" зростанню вартості дизельного палива для сільськогосподарської техніки внаслідок поступового скасування податкових пільг на це паливо. Це було однією з ключових вимог фермерів.

Серед інших кроків – створення фонду екстреної допомоги фермерам у розмірі 50 мільйонів євро, "масове спрощення" правил і норм, що стосуються сільського господарства, а також додаткова підтримку виноробів.

Окремо Атталь запевнив, що Франція "продовжить виступати проти" договору ЄС з південноамериканським економічним об’єднанням МЕРКОСУР. Це, на думку французьких фермерів, дозволить ввезення в Європу дешевшої аргентинської та бразильської яловичини.

Фермерські протести у Франції, які тривають останній тиждень, супроводжуються блокуваннями доріг, демонстративним розкиданням гною і соломи серед міст і по будівлях, підпалюванням шин та солом’яних снопів тощо. У п'ятницю фермери вперше заблокували магістралі навколо Парижа.

Серед скарг фермерів – все більша паперова тяганина як з боку Франції, так і з боку ЄС, а також падіння цін на їхню продукцію. За даними соцопитувань, майже 90% французів підтримують протести фермерів.