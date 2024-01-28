Премьер Франции пообещал фермерам дополнительные меры для их защиты от нечестной конкуренции

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил в воскресенье, 28 января, что он рассматривает "дополнительные" меры на национальном и европейском уровнях для защиты фермеров от недобросовестной конкуренции со стороны других стран, которые не подпадают под те же регуляторные ограничения.

Об этом он сказал во время посещения фермы в центральном департаменте Эндр и Луара, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

"Я хочу, чтобы мы прояснили ситуацию и посмотрели, какие дополнительные меры мы можем принять в связи с этими историями недобросовестной конкуренции", – заявил премьер.

"Это ненормально, что вам запрещают использовать определенные продукты, а соседние страны используют их, и что они (товары) потом попадают сюда", – добавил он.

Во время горячей дискуссии с несколькими фермерами Габриэль Атталь не предоставил более подробной информации о мерах, которые можно было бы принять. Эти экологические регуляторные ограничения в основном касаются фитосанитарных продуктов, которые французские фермеры больше не могут использовать.

Глава правительства выслушал фермеров и представителей профсоюзов, которые объясняли свои жалобы, начиная от проблем с доходами и заканчивая административными ограничениями и экологическими стандартами.

"Я прекрасно понимаю, что вы говорите о противоречивых предписаниях и ощущении, что мы больше не знаем, куда идем", – сказал он им, повторяя свои обещания, данные в пятницу, относительно административного упрощения или прекращения повышения налога на дизельное топливо для недорожнего использования.

Столкнувшись с неприятием фермерами соглашений о свободной торговле между ЕС и другими экономическими зонами, он подтвердил, что Франция и в дальнейшем будет выступать против таких соглашений с латиноамериканскими странами МЕРКОСУР.

"Развивать наше сельское хозяйство означает производить и восстанавливать наш продовольственный суверенитет. Мы должны прекратить импортировать продукты, которые могли бы производить дома", – заверил Габриэль Атталь.

Ранее глава французского профсоюза фермеров Jeunes agriculteurs Максим Бюзар заявил, что в ночь на понедельник, 29 января, планирует блокаду Парижа и его пригородов из-за невыполнения правительством требований протестующих.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь перед этим объявил о пакете мер, призванных удовлетворить требования фермеров.

Фермерские протесты во Франции, которые продолжаются последнюю неделю, сопровождаются блокированием дорог, демонстративным разбрасыванием навоза и соломы среди городов и по зданиям, поджиганием шин и соломенных снопов и тому подобное.