Британський корабель відбив третю атаку хуситів у Червоному морі

Міноборони Британії повідомило про успішне відбиття дронової атаки бойовиків-хуситів у Червоному морі напередодні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

HMS Diamond застосував ракетний комплекс Sea Viper, щоб збити безпілотник, який "незаконно націлився" на нього, при цьому ніхто не постраждав.

"Ці неприпустимі і незаконні атаки є абсолютно неприйнятними, і наш обов'язок – захищати свободу судноплавства в Червоному морі", – заявили в Міноборони.

"Ми хочемо подякувати хороброму екіпажу HMS Diamond за їхню службу на захист британських і міжнародних інтересів" – додали у відомстві.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що країна "залишається незворушною" після вчорашнього "незаконного" нападу на британський військовий корабель.

Вчорашня атака безпілотника – не перша, яку британський військовий корабель відбив з моменту прибуття в Червоне море минулого місяця.

Есмінець типу 45 був розгорнутий Великою Британією для захисту судноплавства в регіоні, а також комерційних суден.

Він успішно відбив атаку безпілотника 15 грудня, що стало першим випадком, коли Королівський військово-морський флот вистрілив у повітряну ціль з часів війни в Перській затоці 1991 року.

9 січня есмінець Diamond разом з американськими військами брав участь у важливих діях з відбиття масованої повітряної атаки, розпочатої бойовиками-хуситами з Ємену.

Вони збили 18 безпілотників односторонньої атаки, які мали вибухнути при зіткненні, а також дві протикорабельні крилаті ракети і одну протикорабельну балістичну ракету.

Раніше повідомлялося, що британські військові кораблі не можуть атакувати об'єкти бойовиків-хуситів на суші через брак вогневої потужності.

Напади підтримуваних Іраном хуситів на кораблі в Червоному морі, на яке припадає половина глобальної морської торгівлі, вже вплинули на ціни в багатьох країнах. Також зросли побоювання, що наслідки війни Ізраїлю проти ХАМАС можуть дестабілізувати Близький Схід.

ЗМІ раніше повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені.