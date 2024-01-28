Британский корабль отразил третью атаку хуситов в Красном море

Минобороны Великобритании сообщило об успешном отражении дроновой атаки боевиков-хуситов в Красном море накануне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

HMS Diamond применил ракетный комплекс Sea Viper, чтобы сбить беспилотник, который "незаконно нацелился" на него, при этом никто не пострадал.

"Эти недопустимые и незаконные атаки являются абсолютно неприемлемыми, и наш долг – защищать свободу судоходства в Красном море", – заявили в Минобороны.

"Мы хотим поблагодарить храбрый экипаж HMS Diamond за их службу в защиту британских и международных интересов", – добавили в ведомстве.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что страна "остается невозмутимой" после вчерашнего "незаконного" нападения на британский военный корабль.

Вчерашняя атака беспилотника – не первая, которую британский военный корабль отразил с момента прибытия в Красное море в прошлом месяце.

Эсминец типа 45 был развернут Великобританией для защиты судоходства в регионе, а также коммерческих судов.

Он успешно отразил атаку беспилотника 15 декабря, что стало первым случаем, когда Королевский военно-морской флот выстрелил в воздушную цель со времен войны в Персидском заливе 1991 года.

9 января эсминец Diamond вместе с американскими войсками участвовал в важных действиях по отражению массированной воздушной атаки, начатой боевиками-хуситами из Йемена.

Они сбили 18 беспилотников односторонней атаки, которые должны были взорваться при столкновении, а также две противокорабельные крылатые ракеты и одну противокорабельную баллистическую ракету.

Ранее сообщалось, что британские военные корабли не могут атаковать объекты боевиков-хуситов на суше из-за нехватки огневой мощи.

Нападения поддерживаемых Ираном хуситов на корабли в Красном море, на которое приходится половина глобальной морской торговли, уже повлияли на цены во многих странах. Также выросли опасения, что последствия войны Израиля против ХАМАС могут дестабилизировать Ближний Восток.

СМИ ранее сообщили, что администрация президента США Джо Байдена разрабатывает планы длительной военной кампании против хуситов в Йемене.