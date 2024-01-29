Глава МИД Латвии: Трамп говорит о безопасности то же самое, что говорили Байден и Обама

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, комментируя возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом, заявил, что Рига будет сотрудничать с любым американским президентом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

"На самом деле Трамп говорит то же самое, что говорил (нынешний президент) Джо Байден, то же самое, что до него говорил (предшественник Трампа) Барак Обама. Все они говорили: пожалуйста, инвестируйте в безопасность! Только Трамп ставит вопрос ребром и говорит: если вы не будете платить, то я не приду!" – сказал Кариньш в разговоре с TV24 Globuss.

По его словам, вопросом, который заставляет людей чувствовать себя неловко, являются конкретные заявления о НАТО, Украине и о РФ от лидера республиканской гонки в борьбе за номинацию президента США.

Министр напомнил, что и во время своего президентства предшественник Трампа отмечал, что Европа тоже должна платить за свою безопасность.

"США – наш главный стратегический партнер, и Латвия будет сотрудничать с любым президентом США. Если говорить конкретно о Трампе, то спекулировать здесь можно по-всякому... За время его президентства выросло военное присутствие США в Латвии, странах Балтии и Польше. Одно дело – суждения комментаторов, и совсем другое – то, что я помню и видел собственными глазами", – отметил Кариньш.

Он выразил уверенность, что Трамп баллотируется под лозунгом возвращения Соединенным Штатам былого могущества, связанного с их экономикой и военной мощью, поэтому сомнительно, что кто-либо из кандидатов в президенты заинтересован в ослаблении США.

В то же время, отметил глава МИД, проблема для Латвии – не результат президентских выборов в США, а окончание войны в Украине, когда может измениться отношение к финансированию обороны и к РФ.

В таком случае, считает Кариньш, нужно будет говорить о сохранении бдительности как Европе, так и в НАТО, а также о продолжении политики сдерживания России, потому что та останется государством-агрессором.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО и экс-министр обороны Великобритании Джордж Робертсон заявил, что стратегия президента России Владимира Путина ждать возвращения Дональда Трампа в Белый дом является очередным просчетом Кремля.

Напомним, Дональд Трамп, который стремится переизбраться на должность в 2024 году, после победы на республиканских праймериз в Айове пообещал "очень быстро" решить ситуацию с войной в Украине.

Президент Владимир Зеленский назвал "очень опасным" то, что Трамп говорит о намерениях "завершить войну" в Украине за 24 часа.