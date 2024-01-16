Трамп після перемоги в Айові пообіцяв закінчити війну в Україні "дуже швидко"

Експрезидент США Дональд Трамп, який прагне переобратись на посаду у 2024 році, після перемоги на республіканських праймериз у Айові пообіцяв "дуже швидко" вирішити ситуацію з війною в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Трамп, виступаючи в Айові, заявив, що здатний домовитися з президентом РФ Владіміром Путіним, оскільки у них, за його словами, гарні стосунки.

"Ми з Путіним чудово ладнаємо. Ми дуже добре ладнаємо. Це добре, а не погано. Якби фальшиві новини стали справжніми і чесними новинами, 90% наших проблем у цій країні було б вирішено… Ситуація з Україною настільки жахлива... І ми збираємося вирішити це, ми збираємося вирішити це дуже швидко", – сказав Трамп.

Він висловив упевненість, що зможе залучити до діалогу президентів України і Росії.

"Я дуже добре знаю президента Путіна, я дуже добре знаю Зеленського, я можу залучити його, ми вирішимо це дуже швидко. Цього (війни. – Ред.) ніколи не повинно було статися", – додав він.

Нагадаємо, Трамп здобув переконливу перемогу на перших республіканських президентських праймериз в Айові 15 січня. Він отримав 51% підтримки виборців, що проголосували.

Колишній президент США раніше не раз говорив, що має "план" із забезпечення миру в Україні протягом 24 годин у разі повернення на найвищу посаду.

У листопаді Володимир Зеленський запропонував Трампу приїхати в Україну.

Але Трамп відмовився, пославшись на "конфлікт інтересів" із чинною адміністрацією Джо Байдена.