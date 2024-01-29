Кулеба і Єрмак почали переговори з главою МЗС Угорщини в Ужгороді

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і керівник Офісу президента Андрій Єрмак зустрілися в Ужгороді з очільником МЗС Угорщини Петером Сійярто.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють МЗС України та Офіс президента.

"Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розпочали переговори в Ужгороді з метою нормалізації українсько-угорських відносин", – йдеться в повідомленні відомства.

У повідомленні ОПУ йдеться, що "очікується відвертий і конструктивний діалог для налагодження відносин між державами".

Раніше повідомляли, що зустріч очільників МЗС України та Угорщини має на меті підготувати зустріч президента України Володимира Зеленського і прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

Перед цим Сійярто мав розмову з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, під час якої сказав, що зустріч Зеленського з Орбаном матиме сенс, "якщо це може дати результат".

Перед цим Зеленський та Орбан коротко перетнулися в Аргентині під час візиту на церемонію інавгурації новообраного президента. Орбан тоді сказав, що прийняв запрошення Зеленського поговорити про питання двосторонніх відносин, але з умовою, що міністри закордонних справ підготують зустріч.

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