Голова Офісу президента Андрій Єрмак поговорив телефоном із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, де вони домовились про їхню першу зустріч у січні та обговорили організацію зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та угорським прем'єром Віктором Орбаном.

Як пише "Європейська правда", про це вони повідомили у Twitter (X) та Facebook.

"Ми, звичайно, не змінимо нашу миротворчу позицію, але я з нетерпінням чекаю на нашу особисту зустріч у січні, коли ми матимемо можливість обговорити найактуальніші двосторонні питання", – зазначив Сійярто.

За словами глави МЗС Угорщини, підтримка високого рівня діалогу важлива, "тому що це дає надію, що ми можемо поліпшити наші відносини". Він додав, що Будапешт зацікавлений в тому, щоб підтримувати якнайкращу співпрацю з усіма сусідами.

Водночас Єрмак повідомив, що між ними відбулася продуктивна телефонна розмова у продовження спілкування між президентом Зеленським та прем'єром Орбаном.

Також обговорили просування України на євроінтеграційному шляху. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) December 28, 2023

"Ми працюємо над організацією зустрічі двох лідерів у найближчому майбутньому. Також обговорили просування України на євроінтеграційному шляху", – вказав Єрмак.

Раніше в офісі президента України заявили, що можливі переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном можуть стосуватися широкого спектра двосторонніх відносин.

Як відомо, Угорщина й Україна майже не вели контактів на високому рівні після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, але в останні тижні вони активізувались на різних рівнях. Серед іншого, ведуться переговори про організацію зустрічі президента Володимира Зеленського з Орбаном.

Раніше Зеленський заявив, що під час короткої зустрічі в Аргентині він просив Орбана назвати хоча б одну причину, чому Україна не має бути в ЄС.