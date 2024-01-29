У Британії заборонять одноразові вейпи і обмежать асортимент їхніх смаків

Уряд Великої Британії анонсував заборону на продаж одноразових вейпів і обмеження асортименту їхніх смаків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Наразі у Британії продаж вейпів або тютюну особам віком до 18 років поза законом, але посадовці кажуть, що за останні три роки куріння вейпів серед молоді зросло втричі, а ключовим чинником цього стали дешеві барвисті одноразові вейпи.

Окрім заборони одноразових вейпів, уряд заявляє, що "обмежить ароматизатори, спеціально призначені для дітей", і забезпечить, щоб виробники пакували вейпи в "менш візуально привабливу упаковку".

"Як відомо кожному з батьків чи вчителів, однією з найбільш тривожних тенденцій наразі є зростання вейпінгу серед дітей, тому ми повинні діяти, поки це не стало ендемією", – сказав британський прем’єр Ріші Сунак.

За словами очільника уряду, довгострокові наслідки куріння вейпу невідомі, а нікотин, що міститься в ньому, може викликати сильну залежність.

І хоча вейпінг може бути корисним інструментом, що допомагає курцям кинути палити, просування вейпів серед дітей є неприйнятним, підкреслив Сунак.

Він має оголосити деталі плану в понеділок.

Нагадаємо, у Франції планують заборонити одноразові електронні сигарети, а в Німеччині хочуть заборонити курити в автомобілях, коли пасажирами є діти або вагітні жінки.