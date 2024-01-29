В Британии запретят одноразовые вейпы и ограничат ассортимент их вкусов

Правительство Великобритании анонсировало запрет на продажу одноразовых вейпов и ограничение ассортимента их вкусов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Сейчас в Британии продажа вейпов или табака лицам в возрасте до 18 лет вне закона, но чиновники говорят, что за последние три года курение вейпов среди молодежи выросло втрое, а ключевым фактором этого стали дешевые красочные одноразовые вейпы.

Кроме запрета одноразовых вейпов, правительство заявляет, что "ограничит ароматизаторы, специально предназначенные для детей", и обеспечит, чтобы производители паковали вейпы в "менее визуально привлекательную упаковку".

"Как известно каждому из родителей или учителей, одной из самых тревожных тенденций сейчас является рост вейпинга среди детей, поэтому мы должны действовать, пока это не стало эпидемией", – сказал британский премьер Риши Сунак.

По словам главы правительства, долгосрочные последствия курения вейпа неизвестны, а никотин, содержащийся в нем, может вызвать сильную зависимость.

И хотя вейпинг может быть полезным инструментом, помогающим курильщикам бросить курить, продвижение вейпов среди детей неприемлемо, подчеркнул Сунак.

Он должен объявить детали плана в понедельник.

Напомним, во Франции планируют запретить одноразовые электронные сигареты, а в Германии хотят запретить курить в автомобилях, когда пассажирами являются дети или беременные женщины.