Хусити заявили, що атакували військовий корабель США, Пентагон спростував

Єменські повстанці-хусити заявили, що в понеділок вони атакували есмінець ВМС США, ця заява одразу була спростована представником американського оборонного відомства.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило AP.

Єменські бойовики стверджували, що атакували есмінець USS Lewis B. Puller, який використовується як десантна база.

Корабель перебував в Аравійському морі в межах американських зусиль з припинення нападів хуситів на комерційне судноплавство в Червоному морі та Аденській затоці.

Представник хуситів заявив, що есмінець був атакований ракетою.

Представник американського оборонного відомства на умовах анонімності сказав, що повідомлень про напад на Lewis B. Puller не було. Раніше хусити вже запускали ракети, які не досягали наміченої цілі, а падали на сушу або море.

Напади підтримуваних Іраном хуситів на кораблі в Червоному морі, на яке припадає половина глобальної морської торгівлі, вже вплинули на ціни в багатьох країнах. Також зросли побоювання, що наслідки війни Ізраїлю проти ХАМАС можуть дестабілізувати Близький Схід.

Минулого тижня американський ракетний есмінець USS Carney знищив протикорабельну ракету, яку єменські повстанці-хусити запустили по судну.

ЗМІ раніше повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені.