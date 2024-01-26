США знищили ще одну протикорабельну ракету хуситів

Американський ракетний есмінець USS Carney 26 січня знищив протикорабельну ракету, яку єменські повстанці-хусити запустили по судну.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", оголосило Центральне командування Збройних сил США.

За словами американських військових, інцидент стався близько 12:30 за Києвом.

"Підтримувані Іраном бойовики-хусити випустили одну протикорабельну балістичну ракету з підконтрольних хуситам районів Ємену в бік есмінця класу "Арлі-Берк" USS Carney в Аденській затоці", – йдеться в повідомленні.

Стверджується, що ракету успішно збили, постраждалих чи пошкоджень у результаті не було.

Напруженість у Червоному морі посилилась після початку конфлікту між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС.

Напади підтримуваних Іраном хуситів на кораблі в Червоному морі, на яке припадає половина глобальної морської торгівлі, вже вплинули на ціни в багатьох країнах. Також зросли побоювання, що наслідки війни Ізраїлю проти ХАМАС можуть дестабілізувати Близький Схід.

ЗМІ раніше повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені.