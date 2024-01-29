Хуситы заявили, что атаковали военный корабль США, Пентагон опроверг

Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что в понедельник они атаковали эсминец ВМС США, это заявление сразу было опровергнуто представителем американского оборонного ведомства.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило AP.

Йеменские боевики утверждали, что атаковали эсминец USS Lewis B. Puller, который используется как десантная база.

Корабль находился в Аравийском море в рамках американских усилий по прекращению нападений хуситов на коммерческое судоходство в Красном море и Аденском заливе.

Представитель хуситов заявил, что эсминец был атакован ракетой.

Представитель американского оборонного ведомства на условиях анонимности сказал, что сообщений о нападении на Lewis B. Puller не было. Ранее хуситы уже запускали ракеты, которые не достигали намеченной цели, а падали на сушу или море.

Нападения поддерживаемых Ираном хуситов на корабли в Красном море, на которое приходится половина глобальной морской торговли, уже повлияли на цены во многих странах. Также выросли опасения, что последствия войны Израиля против ХАМАС могут дестабилизировать Ближний Восток.

На прошлой неделе американский ракетный эсминец USS Carney уничтожил противокорабельную ракету, которую йеменские повстанцы-хуситы запустили по судну.

СМИ ранее сообщили, что администрация президента США Джо Байдена разрабатывает планы длительной военной кампании против хуситов в Йемене.