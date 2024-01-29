Сійярто зустрівся із главою Закарпатської ОВА на кордоні України і Угорщини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зустрівся із главою Закарпатської ОВА Віктором Микитою на угорсько-українському кордоні.

Про це Сійярто написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

За словами глави угорського МЗС, Микита "приніс на Закарпаття абсолютно новий підхід: культуру примирення, щоб українці та угорці могли жити пліч-о-пліч у мирі та злагоді".

Ми хотіли б покращити співпрацю між Україною та Угорщиною, тому добре, що глава ОВА приєднався до української делегації на кордоні в Захоні", – написав Сійярто.

Після цього Сійярто вирушив до Ужгорода, де зустрівся з українським колегою Дмитром Кулебою і керівником офісу президента Андрієм Єрмаком.

Раніше повідомляли, що зустріч очільників МЗС України та Угорщини має на меті підготувати зустріч президента України Володимира Зеленського і прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

Перед цим Сійярто мав розмову з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, під час якої сказав, що зустріч Зеленського з Орбаном матиме сенс, "якщо це може дати результат".

Зеленський та Орбан коротко перетинались в Аргентині під час візиту на церемонію інавгурації новообраного президента. Орбан тоді сказав, що прийняв запрошення Зеленського поговорити про питання двосторонніх відносин, але з умовою, що міністри закордонних справ підготують зустріч.

Повноцінної зустрічі між президентом України Зеленським та угорським прем'єром Орбаном не було від початку каденції Зеленського.

Читайте також: Угорщина може зарити сокиру війни? Пояснюємо, хто примушує Орбана "помиритися" з Україною