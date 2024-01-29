Сийярто встретился с главой Закарпатской ОГА на границе Украины и Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретился с главой Закарпатской ОВА Виктором Микитой на венгерско-украинской границе.

Об этом Сийярто написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

По словам главы венгерского МИД, Микита "принес в Закарпатье совершенно новый подход: культуру примирения, чтобы украинцы и венгры могли жить рядом в мире и согласии".

"Мы хотели бы улучшить сотрудничество между Украиной и Венгрией, поэтому хорошо, что глава ОВА присоединился к украинской делегации на границе в Захони", – написал Сийярто.

После этого Сийярто отправился в Ужгород, где встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Ранее сообщалось, что встреча руководителей МИД Украины и Венгрии имеет целью подготовить встречу президента Украины Владимира Зеленского и премьера Венгрии Виктора Орбана.

Перед этим Сийярто провел разговор с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, во время которого он сказал, что встреча Зеленского с Орбаном будет иметь смысл, "если это может дать результат".

До этого Зеленский и Орбан коротко пересеклись в Аргентине во время визита на церемонию инаугурации новоизбранного президента. Орбан тогда сказал, что принял приглашение Зеленского поговорить о вопросах двусторонних отношений, но с условием, что министры иностранных дел подготовят встречу.

Полноценной встречи между президентом Украины Зеленским и венгерским премьером Орбаном не было с начала каденции Зеленского.

Читайте также: Венгрия может зарыть топор войны? Объясняем, кто заставляет Орбана "помириться" с Украиной.